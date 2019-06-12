Польша договорилась с фирмой из США об увеличении закупок СПГ на 1,5 млн тонн в год

ВАРШАВА, 12 июня. /ТАСС/. Польская нефтегазовая компания PGNiG договорилась с американской Venture Global LNG о приобретении на 1,5 млн тонн больше сжиженного природного газа (СПГ) в год, чем было запланировано в заключенном фирмами в 2018 году контракте. Об этом PGNiG сообщила журналистам в среду.

В конце 2018 года PGNiG заключила с Venture Global LNG договор на поставки в Польшу 2 млн тонн сжиженного газа в год (2,7 млрд куб. м газа после регазификации) в течение 20 лет, начиная с 2023 года. Теперь же "объем закупок СПГ увеличен на дополнительные 1,5 млн тонн СПГ в год", информировала польская компания.

"Начиная с 2022-2023 года из экспортных терминалов, принадлежащих компании Venture Global LNG, расположенных в Луизиане в Мексиканском заливе, мы будем получать в общей сложности 3,5 млн тонн СПГ в год, что эквивалентно примерно 4,73 млрд куб. м природного газа после регазификации", - указал вице-президент PGNiG Мачей Возняк.

Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе стартовавшего в среду официального визита президента Польши Анджея Дуды в США. В церемонии подписании документа приняли участие министр энергетики США Рик Перри и представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

"Польшу и США связывает дружба, которая укрепляет общее участие в формировании энергетической безопасности", - цитирует пресс-служба PGNiG слова Перри. По его словам, оба государства ведут "стратегический энергетический диалог". "Мы ожидаем большего в предстоящие месяцы и годы", - добавил Перри.