Счетная палата выявила в 2018 году непубличные корпоративные закупки на 7,5 трлн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Корпоративные закупки на сумму 7,5 трлн рублей в 2018 году были проведены вне публичной плоскости, что является сдерживающим фактором для ускоренного роста экономики, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ "Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в РФ за 2018 год", опубликованном в четверг.

По данным контрольного ведомства, в 2018 году в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) было размещено извещений на общую сумму 16,5 трлн рублей. При этом объем заключенных договоров, по которым размещена информация в ЕИС, составил 16,7 трлн рублей. По данным отчетности корпоративных заказчиков, содержащей сведения о договорах, по которым информация в ЕИС не размещается, объем заключенных договоров в 2018 году вырос на 5% и составил 24,2 трлн рублей.

"Разница между размещенными договорами в ЕИС и заключенными договорами составляет 7,5 трлн рублей… или более 7% ВВП за 2018 год", - говорится в материалах контрольного ведомства. В 2017 году, по данным ведомства, эта разница составляла 3,4 трлн рублей. Поскольку по этим договорам информация в ЕИС отсутствует, указанные закупки выведены из публичной сферы, констатирует СП.

Среди причин роста числа непубличных корпоративных закупок аудиторы называют распоряжение правительства от августа прошлого года, расширяющее перечень закупок в сфере использования атомной энергии, сведения о которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС, а также поправки, принятые в конце 2017 года, позволяющие заказчикам не публиковать информацию о закупках финансовых услуг, а также услуг по использованию муниципального имущества.

"В результате, принятые в конце 2017 года поправки на практике еще больше ограничили доступ к корпоративным закупкам. Это приводит к ограничению конкуренции, несет в себе риски осуществления неэффективных закупок с ценой договоров выше рыночных, а также снижает эффективность осуществления корпоративных закупок <…> Ограничение доступа к корпоративным закупкам является сдерживающим фактором для ускоренного роста национальной экономики", - заключает СП.