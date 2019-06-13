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Колебания курса рубля

Курс доллара вырос до 64,69 рубля

Курс евро составил 73,14 рубля

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 64,69 рубля.

Курс евро не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 73,14 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,27%, до уровня в 2744,29 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,46% и составил 1337,19 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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РоссияКолебания курса рубля
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