{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ъ": автоперевозчики предложили взыскивать ущерб за порчу дорог и с владельцев груза

В обращении к Владимиру Путину Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" отметила, что 60% сельхозпродукции по-прежнему перевозится с превышением допустимого веса

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением предусмотреть возможность взыскания ущерба за порчу инфраструктуры из-за превышения допустимого веса партий перевозимой сельхозпродукции как с транспортных компаний, так и с собственников груза солидарно, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо ассоциации.

В документе отмечается, что более 60% сельхозпродукции по-прежнему перевозится с превышением допустимого веса.

Собеседники газеты и опрошенные эксперты отрасли скептически отнеслись к этой идее. Один из них отмечает, что фактически ассоциация предлагает переложить издержки, связанные с необходимостью возмещения ущерба транспортной инфраструктуре, на клиентов. Другой собеседник настаивает, что принятие такой меры негативно скажется на сельхозпроизводителях.

Теги
Россия
Минстрой опроверг сообщения о переносе на 1 октября перевода застройщиков на эскроу
Новая модель заработает с 1 июля, заверили в ведомстве
Читать полностью