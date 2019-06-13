"Ъ": автоперевозчики предложили взыскивать ущерб за порчу дорог и с владельцев груза

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением предусмотреть возможность взыскания ущерба за порчу инфраструктуры из-за превышения допустимого веса партий перевозимой сельхозпродукции как с транспортных компаний, так и с собственников груза солидарно, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо ассоциации.

В документе отмечается, что более 60% сельхозпродукции по-прежнему перевозится с превышением допустимого веса.

Собеседники газеты и опрошенные эксперты отрасли скептически отнеслись к этой идее. Один из них отмечает, что фактически ассоциация предлагает переложить издержки, связанные с необходимостью возмещения ущерба транспортной инфраструктуре, на клиентов. Другой собеседник настаивает, что принятие такой меры негативно скажется на сельхозпроизводителях.