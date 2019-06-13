Visa запустила сервис трансграничных корпоративных переводов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Международная платежная система Visa запустила на глобальном уровне сервис трансграничных переводов между компаниями. Об этом говорится в пресс-релизе платежной системы.

"Компания Visa Inc. объявила о коммерческом запуске платформы Visa B2B Connect, благодаря которой финансовые организации смогут быстро и безопасно осуществлять крупные трансграничные корпоративные платежи на глобальном уровне. На первом этапе доступ к Visa B2B Connect получат банки в 30 главных глобальных торговых коридорах, включая Россию", - говорился в пресс-релизе.

Платежная система ожидает, что к концу 2019 года платформа будет запущена на 90 рынках по всему миру.

Visa B2B Connect позволяет упростить платежи из одного банка-участника непосредственно в другой и сократить время, затрачиваемое на проведение трансграничных корпоративных транзакций. В работе платформы используется функция цифровой идентификации, которая токенизирует конфиденциальную деловую информацию организации.

По словам старшего вице-президента Visa Сэма Гамильтона, в работе сервиса используется технология распределенного реестра, а сама платформа будет способствовать борьбе с отмыванием денег.