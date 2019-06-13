"Ъ": половина россиян в 2018 году покупала товары только со скидкой

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Половина россиян - 50,6% - в 2018 году покупала товары только со скидками, используя промо-предложения ретейлеров. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.

Исследователи объясняют это падением реальных доходов населения и конкуренцией розничных сетей за покупателя. В 2016 году доля населения, предпочитающая покупки со скидкой, составляла 41%, а в 2017 году - 45%.

В другой исследовательской компании - Nielsen - добавили, что в некоторых категориях товаров повседневного спроса доля промо достигает уже 70% и продолжает расти.

Ранее Росстат сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) за январь-март 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 год.