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Компании Самарской области представили 45 кейсов на платформе "Профстажировки 2.0"

Почти четверть из них предоставил "АвтоВАЗ"

ТАСС, 13 июня. Предприятия Самарской области представили 45 кейсов на новой платформе проекта "Профстажировки 2.0". Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Москве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Новая платформа проекта "Профстажировки 2.0", который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО "Россия - страна возможностей", позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний (кейсам) и получать практический опыт с перспективой трудоустройства.

"Регион уже создал и включил 45 кейсов. <…> Почти четверть из подготовленных проектов предоставил "АвтоВАЗ". <…> Мы рады, что предприятие, в том числе, потому что приходят молодые специалисты, креативные ребята, получает и новые модели, и новые импульсы", - сказал Азаров.

Он добавил, что "Автоваз" предложил кейсы в разных сферах - от защищенности автомобилей от электромагнитного воздействия до системы помощи водителям. Свои кейсы также разработал "Куйбышевазот", они касаются снижения технологических затрат, охраны труда, экологической безопасности. "Для химических и нефтехимических предприятий эта тема важная и актуальная. Уверен, что она привлечет внимание потенциальных групп", - отметил глава региона.

Кейсы на новой платформе также представили и учреждения здравоохранения. "Мы рады и тому, что в эту работу активно включилась социальная сфера, у нас, например, больницы вышли с такими кейсами, вы знаете, что сбережение народа - это главная задача, поставленная президентом. И все нацпроекты, собственно, направлены на это. Мы рады, что по очень важной теме - снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - наши учреждения предложили кейсы в первую очередь в сфере организации здравоохранения", - сказал Азаров.

По его словам, в регионе работают прекрасные врачи, лечебные учреждения обеспечены современным оборудованием. "Но с точки зрения организации здравоохранения, профосмотров, создания этой системы, мы, конечно же, еще в где-то отстаем, и наши кейсы посвящены этому", - добавил глава региона.

О платформе

Регистрироваться на платформе "Профстажировки 2.0" и просматривать кейсы можно уже сейчас, а выбирать и начинать работу можно будет с 1 сентября. По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ, генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, к сентябрю на платформе ожидается размещение порядка 3 тыс. кейсов. Партнерами проекта уже стали более 170 компаний, включая дочерние организации. Они разместили на платформе 707 кейсов. В частности, компания "Россети" предоставила задания по цифровизации энергетики, "Ростелеком" - по борьбе с кибермошенниками, "Сибур" - по интеллектуальной логистике.

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РоссияСамарская область
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