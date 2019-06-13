Компании Самарской области представили 45 кейсов на платформе "Профстажировки 2.0"

ТАСС, 13 июня. Предприятия Самарской области представили 45 кейсов на новой платформе проекта "Профстажировки 2.0". Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Москве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Новая платформа проекта "Профстажировки 2.0", который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО "Россия - страна возможностей", позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний (кейсам) и получать практический опыт с перспективой трудоустройства.

"Регион уже создал и включил 45 кейсов. <…> Почти четверть из подготовленных проектов предоставил "АвтоВАЗ". <…> Мы рады, что предприятие, в том числе, потому что приходят молодые специалисты, креативные ребята, получает и новые модели, и новые импульсы", - сказал Азаров.

Он добавил, что "Автоваз" предложил кейсы в разных сферах - от защищенности автомобилей от электромагнитного воздействия до системы помощи водителям. Свои кейсы также разработал "Куйбышевазот", они касаются снижения технологических затрат, охраны труда, экологической безопасности. "Для химических и нефтехимических предприятий эта тема важная и актуальная. Уверен, что она привлечет внимание потенциальных групп", - отметил глава региона.

Кейсы на новой платформе также представили и учреждения здравоохранения. "Мы рады и тому, что в эту работу активно включилась социальная сфера, у нас, например, больницы вышли с такими кейсами, вы знаете, что сбережение народа - это главная задача, поставленная президентом. И все нацпроекты, собственно, направлены на это. Мы рады, что по очень важной теме - снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - наши учреждения предложили кейсы в первую очередь в сфере организации здравоохранения", - сказал Азаров.

По его словам, в регионе работают прекрасные врачи, лечебные учреждения обеспечены современным оборудованием. "Но с точки зрения организации здравоохранения, профосмотров, создания этой системы, мы, конечно же, еще в где-то отстаем, и наши кейсы посвящены этому", - добавил глава региона.

О платформе

Регистрироваться на платформе "Профстажировки 2.0" и просматривать кейсы можно уже сейчас, а выбирать и начинать работу можно будет с 1 сентября. По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ, генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, к сентябрю на платформе ожидается размещение порядка 3 тыс. кейсов. Партнерами проекта уже стали более 170 компаний, включая дочерние организации. Они разместили на платформе 707 кейсов. В частности, компания "Россети" предоставила задания по цифровизации энергетики, "Ростелеком" - по борьбе с кибермошенниками, "Сибур" - по интеллектуальной логистике.