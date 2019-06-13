Суд Петербурга арестовал активы фирмы "Сэвэн Р" на 509,6 млн рублей по иску "Трансаэро"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы и средства на банковских счетах московской фирмы "Сэвэн Р", которую была намерена ликвидировать Федеральная налоговая служба (ФНС), на сумму более 509,6 млн рублей по иску авиакомпании "Трансаэро", проходящей процедуру банкротства, следует из определения суда.

"Наложить арест на денежные средства и другое имущество общества с ограниченной ответственностью "Сэвэн Р" в пределах суммы заявленных требований - 509 643 143,11 рублей, в том числе на денежные средства, находящиеся на расчетном счете в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) город Москва, и счете в Коммерческом банке "Европейский стандарт", - говорится в документе, опубликованном в пятницу.

Согласно базе СПАРК, фирма "Сэвэн Р" зарегистрирована в Москве на улице Булатниковской, однако эти сведения признаны недостоверными ФНС, в связи с чем принято решение об исключении компании из числа зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Компания занимается оптовой торговлей бытовыми электротоварами, ее уставной капитал составляет 51 тыс. рублей, а выручка от продажи, по данным за 2016 год, составила 305 млн рублей.

Согласно определению суда, конкурсный управляющий "Трансаэро" Алексей Белокопыт подал в суд иск с требованием признать недействительной сделку авиакомпании и фирмы "Сэвэн Р" по договору на хранение товаров на складе от 2016 года на сумму более 509 млн рублей и взыскать эти средства с фирмы в пользу авиаперевозчика. По данным суда, управляющий потребовал арестовать средства и активы компании в связи с тем, что если она будет исключена из ЕГРЮЛ, то это "повлечет утрату ответчиком правоспособности" и тем самым будут нарушены права кредиторов "Трансаэро".

Суд удовлетворил требования конкурсного управляющего, а также запретил межрайонной инспекции № 46 ФНС по Москве совершать любые действия в отношении данной компании, которые могут привести к ее ликвидации.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро". В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом.