Кабмин одобрил законопроект об обнулении НДС на самолеты при их регистрации в России

ГОРКИ, 13 июня. /ТАСС/. Правительство в четверг на своем заседании одобрило законопроект, обнуляющий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на ввоз в Россию самолетов при условии регистрации воздушных судов в российском Государственном реестре. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства по итогам заседания.

"Все законопроекты, вынесенные сегодня на заседание правительства, одобрены", - заявил представитель пресс-службы.

Как ранее сообщалось, в целях налогового стимулирования развития гражданской авиации законопроектом предлагается освободить от обложения НДС ввоз на территорию России и другие территории, находящиеся под ее юрисдикцией, гражданских воздушных судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов.

Также проект, разработанный Минфином, предлагает освободить от НДС ввозимые авиадвигатели, запасные части и комплектующие, печатные издания, необходимые для разработки и испытания гражданских самолетов и двигателей. От НДС также могут освободить операции по реализации самолетов, зарегистрированных в российском реестре, работы и услуги по строительству таких самолетов и лизинговые операции.

Кроме того, документ предполагает освобождение судовладельцев (авиакомпании и лизингодатели), являющихся резидентами специальных административных районов на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде, от транспортного налога и налога на имущество организаций. Также для них устанавливается нулевой тариф страховых взносов "в отношении выплат и других вознаграждений членам экипажей таких судов за исполнение ими своих трудовых обязанностей" до 2027 года включительно.

Российские авиационные власти уже не первый год настаивают на регистрации самолетов в России. В отечественных авиакомпаниях эксплуатируется более 800 воздушных судов иностранного производства, зарегистрированных в иностранных офшорных юрисдикциях. Из них 95% воздушных судов имеют национальную принадлежность британским Бермудским островам и Ирландии.