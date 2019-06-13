Компании из Уэльса займутся разработкой аккумуляторов для электромобилей нового поколения

ТАСС, 13 июня. Проекты исследователей из Уэльса получили грант в размере £1,4 млн ($1,8 млн) на разработку технологии производства энергоэффективных аккумуляторов для электромобилей. Об этом сообщает информационный портал Великобритании Gov.uk.

Решения, предложенные компаниями Deregallera Ld и Tri-Wall Europe, выигравшими грант, связаны с разработкой новой гибридной системы хранения энергии, которая позволит увеличить срок службы аккумуляторов электромобилей на 50%. Новые батареи будут более экологичными и мощными, а также смогут проходить вторичную переработку, что сократит расходы на техническое обслуживание автомобилей.

По словам министра по делам Уэльса Алана Кэрнса, грант Faraday Battery Challenge, выделенный фондом британского правительства, является частью промышленной стратегии по переходу к экономике с нулевым уровнем вредных выбросов. В общей сложности размер фонда Faraday Battery Challenge составляет £274 млн ($348 млн), которые будут направлены консорциумам по всей Великобритании для поддержки инноваций.