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Минфин: РФ будет привлекать внешние займы независимо от дефицита или профицита бюджета

Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак отметил, что необходимо соблюдать баланс и присутствовать на рынке

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия будет присутствовать на внешнем рынке заимствований независимо от дефицита или профицита бюджета, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"При профицитном бюджете получается, что мы можем вообще и не заимствовать. Но уйти с рынка легко, а вернуться сложно. Все время нужно соблюдать баланс и присутствовать на рынке", - сказал Сторчак.

Ранее глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский заявлял, что второе размещение евробондов в этом году возможно только на лучших условиях, чем в предыдущем выпуске.

Минфин РФ 21 марта разместил еврооблигации на $3 млрд с погашением в марте 2035 года и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро.

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