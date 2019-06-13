Новак: Россия надеется на прагматичный подход Украины в переговорах о транзите газа

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия надеется на конструктивный диалог с Украиной в вопросе транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года и верит в успех переговоров при готовности сторон идти на компромисс. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

"В нашей позиции нет никакой политики, мы рассчитываем, что мы сможем продемонстрировать конструктивный диалог, новое руководство Украины сможет продемонстрировать прагматичный подход в вопросе о продолжении транзита через свою территорию после 2019 года. Я уверен, что при любом формате переговоры могут быть успешными только на пути поиска компромиссов", - сказал он.

Александр Новак также отметил, что Россия рассчитывает на недискриминационный и деполитизированный подход к реализуемым проектам по строительству газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также выступает против введения односторонних санкций США в отношении этих проектов.

"Мы рассчитываем на недискриминационный и деполитизированный подход к реализуемым проектам газопроводов из России в Евросоюз. Считаем недопустимыми односторонние санкции США в отношении совместных газотранспортных проектов с участием европейских компаний. Убеждены, что "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" являются коммерческими проектами и вносят реальный вклад в энергобезопасность Северной и Южной Европы соответственно", - сказал он.

Встреча Новака и Шефчовича проходит в Москве. Они планируют обсудить не только транзит газа через Украину после 2019 года, но и вопрос о поставках газа на Украину, вопрос о развитии газотранспортной инфраструктуры из России в Евросоюз и проблематику энергокольца Белоруссия - Латвия - Литва - Россия (БРЭЛЛ).

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в настоящее время пытается организовать новую трехстороннюю встречу по газу с Россией и Украиной, на которой хочет добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита после истечения контракта в декабре 2019 года. По данным ЕК, газовый транзит дает бюджету Украины до €3 млрд в год.