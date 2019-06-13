Инфляция в России вторую неделю держится на нулевом уровне

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Потребительские цены в России с 4 по 10 июня 2019 года не изменились по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Росстата. Инфляция сохраняется на нулевом уровне уже вторую неделю подряд после семи недель на уровне 0,1%.

С начала года инфляция в РФ набрала 2,4%, в годовом выражении на 10 июня она сложилась на уровне около 5%.

По данным статистики, цены на бензин в РФ с 4 по 10 июня выросли на 0,3%, а стоимость дизельного топлива практически не изменилась.

Цены на рис, пшено и сметану увеличились на 0,3%, гречневую крупу, сыры, мясные консервы - на 0,2%. Одновременно цены на яйца снизились на 2%, сахар-песок - на 0,7%, свинину - на 0,2%, мясо кур и подсолнечное масло - на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,2%, в том числе на белокочанную капусту - 12,3%, помидоры - 10,4%, огурцы - 8,8%, репчатый лук - 1,4%. В то же время картофель подорожал на 5,3%, яблоки - на 1,8%, морковь - на 1,4%.