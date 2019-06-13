Президент РФ одобрил поддержку газовых проектов "Роснефти" в Венесуэле

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о поддержке газовых проектов "Роснефти" на шельфе Венесуэлы (Патао и Мехильонес). Глава государства также поручил подписать протокол о внесении изменений в соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в области реализации совместных стратегических проектов от 10 сентября 2009 года. Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации.

Правительство РФ ранее предложило дополнить соглашение РФ и Венесуэлы газовыми проектами "Роснефти" в Венесуэле. Согласно документу, Россия и Венесуэла будут создавать благоприятные и недискриминационные условия и оказывать содействие "Роснефти" и ее дочерней компании "Групо Роснефть С.А." в реализации проекта по разработке газовых месторождений Патао и Мехильонес района Марискаль Сукре на шельфе Венесуэлы.

Документ предполагает, что Венесуэла освободит "Роснефть", а также ее поставщиков и подрядчиков от НДС и других налогов.

В конце 2017 года власти Венесуэлы выдали дочерней компании "Роснефти" лицензии на разработку шельфовых месторождений Патао и Мехильонес сроком на 30 лет. Для реализации проекта по добыче, подготовке и монетизации природного газа на базе этих месторождений также планировалось создать совместное предприятие с PDVSA. Целевой уровень добычи - 6,5 млрд куб. м газа в год на протяжении 15 лет.