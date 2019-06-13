{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новак: РФ заинтересована в поставках электроэнергии и после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ

Как отметил глава Минэнерго, "для этого есть и технические возможности"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия заинтересована в продолжении поставок электроэнергии в страны Балтии даже после выхода Литвы, Латвии и Эстонии из энергокольца БРЭЛЛ, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

"Россия заинтересована в том, чтобы даже при выходе из синхронной работы продолжать экспорт-импорт электроэнергии, поставки электроэнергии из России в прибалтийские страны. Для этого есть и технические возможности. То есть эта работа будет продолжена", - сказал Новак.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичЭстонияЛатвияЛитваРоссия
Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
Пеллегрини: словацкие компании могут предъявить РФ счет за ущерб от некачественной нефти
Компания Transpetrol заинтересована в выяснении причины возникшей ситуации с поставками загрязненной российской нефти
Читать полностью