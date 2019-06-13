Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,24-0,27%

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,24% - до 2758,36 пункта, индекс РТС увеличился на 0,27% - до 1346,98 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск снизился на 0,04% и составил 64,53 рубля, евро упал на 0,56% - до 72,73 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,33% - до $61,22 за баррель.

Долгое отсутствие значимой коррекции и предстоящие на следующей неделе закрытия реестров на получение дивидендов "Роснефти", "Северстали", НЛМК, ММК, ГМК и "Башнефти" делают рынок осторожным, поясняет аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. На фоне тенденции американских бирж в инвесткомпании ожидают повышения индекса ММВБ в пятницу. Диапазон закрытия курса доллара 14 июня прогнозируется в районе 64,3-64,9 рубля.

В "БКС Премьер" в пятницу ожидают консолидации индекса Мосбиржи вблизи достигнутых высот - в диапазоне 2730-2750 пунктов.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека отмечает, что поддержку российским активам завтра может оказать нефть, вернувшаяся к значениям выше $62 за баррель на сообщениях об атаке танкеров в Оманском заливе. Завтра в первой половине дня на риск-аппетиты может оказать влияние статистика КНР по объемам промышленного производства за май, а днем - статистика по розничным продажам в США. Также в пятницу состоится заседание ЦБ РФ, где ожидается снижение ключевой ставки до 7,5%, данный сценарий уже заложен рынками в котировки, добавил Дейнека.