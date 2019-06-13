Республика Корея участвует в реализации проектов на $50 млн на Дальнем Востоке

ТАСС, 13 июня. Шесть проектов общей стоимостью $50 млн реализуются при поддержке южнокорейского капитала в рамках особых экономических режимов на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам встречи вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и посла Республики Корея в России Ли Сок Пэ.

"По мнению Ли Сок Пэ, положительную роль в активизации сотрудничества на Дальнем Востоке играют преференциальные режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. В них с участием корейского капитала реализуется шесть проектов стоимостью $50 млн. Это, в том числе, проекты по строительству комплексов переработки рыбной продукции, возведению гостиниц, запуску производств бытовой химии", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам Трутнева, интерес Республики Корея к проектам на российском Дальнем Востоке растет. Он отметил, что сейчас ведется работа над перспективными совместными проектами, в том числе в области модернизации портовой инфраструктуры, производства экологически чистой продукции, создания медицинских центров.

"Все эти и другие проекты мы будем поддерживать, предоставлять налоговые льготы, помогать с инфраструктурой. Правительство России, институты развития, созданные при Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, будут сопровождать каждый инвестиционный проект с участием корейского капитала", - приводят его слова в пресс-службе.

Территории опережающего развития (ТОР) создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР для компании предусматривает получение ряда налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по финансовым инвестициям и созданию новых рабочих мест.

Свободный порт Владивосток (СПВ) - это территория, которая пользуется особыми режимами таможенного налогового и административного регулирования. К СПВ относятся 16 муниципальных образований Приморского края, в том числе территории и акватории морских портов. Также он распространяется на Ванинский и Советско-Гаванский муниципальные районы в Хабаровском крае, Корсаковский городской округ в Сахалинской области, городской округ Певек в Чукотском АО и городской округ Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае. Данный режим будет действовать в течение 70 лет.