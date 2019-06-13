Соглашения Ленинградской области с бизнесом вошли в список крупнейших на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Ленинградская область заключила 46 соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума. Два из них вошли в список самых крупных, заключенных на ПМЭФ. Это соглашение с ООО "Русхимальянс" (на 750 млрд рублей) и с АО "МХК "Еврохим" (на 163 млрд рублей), говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области.

"Организатор Петербургского международного экономического форума фонд "Росконгресс" подвел основные итоги главного экономического мероприятия года. Всего в этом году на форуме было подписано 745 соглашений на общую сумму 3,2 трлн рублей [учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной]. На первом месте среди самых крупных контрактов - соглашение на 750 млрд рублей о социально-экономическом сотрудничестве при реализации проекта между Ленинградской областью и ООО "Русхимальянс", - говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Предмет договоренностей крупнейшего соглашения с "Русхимальянсом" - создание комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа возле Усть-Луги в Кингисеппском районе области. В тройку крупнейших также вошел меморандум Ленинградской области и АО "МХК "Еврохим" о намерениях заключить специальные инвестиционные контракты при реализации проектов "Еврохим-Северо-Запад-2" на 163 млрд рублей ($2,5 млрд).

Также в список крупных соглашений вошли контракт с холдинговой компанией "Новотранс", которая вложит 46,5 млрд рублей в строительство терминала в Усть-Луге; зерновой и угольный терминалы компаний "Технотранс" и "СПК Высоцк", которые создадут в Выборгском районе (суммы контрактов 13 млрд рублей и 24 млрд рублей, соответственно).

"В этом году форум прошел для нас особенно мощно - мы привлекли 1,023 трлн рублей инвестиций, заключили 46 соглашений, которые не только обеспечат область долгосрочными перспективными проектами, но и создадут более 9 тысяч новых рабочих мест для наших высококлассных специалистов. Объем привлеченных в рамках форума средств можно назвать беспрецедентным: ни один регион до нас еще не подписывал столько контрактов на такие суммы", - процитировала губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко пресс-служба.

Петербургский международный экономический форум прошел с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.