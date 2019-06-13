В Госдуме заявили, что налог на углерод стал бы ограничивать развитие экономики России

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Введение углеродного налога, предложенное главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, в случае реализации лишь увеличит нагрузку на экономику и население, не принеся пользы, которую можно доказать научными методами. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС зампред комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов.

"Что касается нашей страны, мы уже выполнили условия, которые выполняют все страны, у нас огромные леса, которые поглощают огромное количество углекислого газа. И если говорить об эмитентах парниковых газов, то половина эмитентов во всем мире - это США, Китай и Индия, мы только на четвертом месте находимся, и все это при том, что еще не доказано, что именно антропогенное воздействие является определяющим для изменения климата. Многие ученые склоняются к тому, что гораздо больше на это влияет солнечная активность и изменения океана. Такой налог - это очень вредно, потому что он увеличит ценовую нагрузку на всю экономику, поднимет цены, и все это бремя ляжет на потребителя, на наше население", - сказал он, подчеркнув, что рост цен коснется всех отраслей экономики.

По его словам, вопрос введения углеродного налога экологии лежит в плоскости политики. "Здесь вообще не идет речь об экологии. Ведь каждый человек или животное выделяет углекислый газ в процессе жизнедеятельности, и получается, что это налог на все живое. Это больше похоже не на экологию, а на политику - политику ограничения развития определенных стран, в том числе России", - полагает депутат.

Россия выполнила свои обязательства по Парижскому соглашению, напомнил Исламов. "Все подсчеты лесных массивов, которые применяются в Парижском соглашении, не в полной мере учитывают поглощающую способность лесов. То есть в первую очередь надо правильно посчитать, чтобы мир правильно учитывал наши возможности поглощения углерода. А зачем нам вводить этот налог, если мы и так уже все выполнили и перевыполнили - нам доплачивать должны за то, что мы чужие выбросы поглощаем, а самим себе снижать конкурентоспособность экономики - это полнейшая глупость", - резюмировал парламентарий.

Как заявил ранее в кулуарах ПМЭФ председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, в России необходимо ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы. По его словам, согласно плану действий правительства по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система госучета объемов выбросов. Сейчас в ЕС действует правило для импортируемых товаров, при производстве которых выбросы углекислого газа превышали определенные нормы - они облагаются дополнительным налогом.