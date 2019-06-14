Хайнань в течение трех лет инвестирует $8 млрд в развитие электроэнергетики

ХАЙКОУ /Китай/, 14 июня. /ТАСС/. Власти китайской южной провинции Хайнань намерены в период с 2019 по 2021 год инвестировать порядка 53 млрд юаней (около $7,8 млрд) в развитие электроэнергетического сектора. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте правительства провинции заявлении.

Сообщается, что 20,9 млрд юаней (около $3,15 млрд) выделяются на развитие электросетей, 32,1 млрд юаней (около $4,84 млрд) будут вложены в систему энергоснабжения.

В заявлении правительства отмечается, что модернизация электроэнергетического сектора включает в себя, в частности, производство электроэнергии, ее передачу и преобразование, распределение и потребление, развитие "умной" энергетики, техническую поддержку, развитие информационной сети, а также обеспечение контроля.

Главная цель инвестиций, отмечается в заявлении властей, - строительство безопасной, "зеленой" и эффективной системы электроснабжения сельских и городских районов провинции. Предполагается, что уже к 2025 году Хайнань станет показательным примером в сфере внедрения и развития "умных" электросетей, а к 2030 году превратится в образец мирового класса.

Правительство Хайнаня предпринимает активные меры для "зеленого" развития провинции и защиты экологии острова. Так, например, к 2030 году власти намерены полностью прекратить продажу на острове автомобилей с обычными бензиновыми и дизельными двигателями.