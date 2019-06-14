Строительство обхода вокруг Иваново включено в федеральную схему дороги Москва - Казань

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, дополняющее схему территориального планирования скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань. Документом предусмотрено строительство дорожного обхода города Иваново с подъездом к Костроме, сообщается в пятницу на сайте кабмина.

"Государственной программой "Развитие транспортной системы" предусмотрены строительство обхода города Иваново, строительство и реконструкция подъезда к городу Костроме, включая строительство обхода этого города. До настоящего времени схемой территориального планирования мероприятие по строительству скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань было предусмотрено без указания конкретных районов прохождения этой дороги. В рамках проведения предпроектных работ были определены районы ее прохождения", - говорится в документе.

Принятый документ дает основание для решений о резервировании земель, переводе земель из одной категории в другую, разработке документации по планировке территории в целях строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства федерального значения.

По данным правительства Ивановской области, сейчас в регионе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже ведется строительство Западного обхода в Иванове, окончание работ запланировано на 2020 год.

В планах также строительство Восточного обхода, который начнется в Ивановском районе от трассы М-7 на Москву, пройдет у деревни Бурмакино в Ивановском районе и завершится выходом на трассу Р-600 на Кострому. Протяженность Восточного обхода, по предварительным данным, составит 42 км, ориентировочная стоимость работ - 25 млрд рублей. В будущем Восточный и Западный обходы создадут объездное кольцо для транзитного транспорта вокруг города Иваново.

Всего в 2019 году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог региона предусмотрено более 3,4 млрд рублей, из них - 1,6 млрд составит финансирование федерального бюджета в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".