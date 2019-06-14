Власти Петербурга ведут переговоры с Минфином о компенсации выпадающих доходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга ведут переговоры с Министерством финансов РФ о компенсации выпадающих доходов бюджету города из-за различных налоговых режимов для предприятий, которые устанавливаются на федеральном уровне, сообщил в пятницу журналистам временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов. Кроме того, по его словам, ведется работа с Федеральной налоговой службой (ФНС) о создании условий в городе для привлечения крупного бизнеса.

"Мы сейчас ведем работу с Министерством финансов по поводу выпадающих доходов и с налоговой службой для создания соответствующих условий для того, чтобы крупный бизнес приходил и регистрировался в Санкт-Петербурге", - сказал он после заседания расширенной коллегии ФНС в Петербурге.

Беглов отметил, что сейчас бюджет города теряет большие средства. "В целом мы имеем 45 млрд рублей выпадающих доходов в 2019 году - это большая сумма. Компенсация составляет примерно половину этой суммы, которую нам компенсирует федеральный центр", - отметил врио губернатора.

По его словам, в городе необходимо создавать условия для привлечения не только таких крупных компаний, как Объединенная судостроительная корпорация и Федеральная пассажирская компания, о переводе которых в Петербург сообщалось ранее, но и всех других желающих.

"Мы стараемся создать условия, чтобы бизнесу было комфортно в нашем городе. Сейчас освобождать бизнес от бумаги, от излишней отчетности, и переходить на современные технологии", - сказал он.