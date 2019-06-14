Минфин готов обсуждать введение акциза на системы нагревания табака

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Министерство финансов готово рассмотреть предложения о введении акциза на электронные системы нагревания табака. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Мы будем обсуждать, мы пока не видели конкретных предложений Минздрава на этот счет", - сказал он, отвечая на вопрос, считает ли Минфин целесообразным введение акциза на такую продукцию.

"У нас сейчас подакцизными являются одноразовые устройства и жидкости, которые используются в многоразовых устройствах. Мы полагали, что, таким образом, мы облагаем все вредные продукты, потому что само по себе многоразовое устройство, какой вред оно вносит? Но, если Минздрав считает, что это нужно облагать, то мы готовы рассмотреть предложения с обосновывающими материалами", - пояснил Сазанов.

В конце мая 2019 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и вейпы) становятся подакцизными товарами. Системы нагревания табака в перечень подакцизных товаров не внесены.