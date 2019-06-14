РЖД до конца года намерены ввести ж/д пути на Тамани для повышения доступности портов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. РЖД планируют завершить до конца 2019 года программу по реконструкции железнодорожных путей Таманского полуострова, что позволит повысить доступность портов, сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (филиал РЖД).

"Проект "Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова" планируется завершить в 2019 году после ввода в эксплуатацию второго пути на участке Старотитаровка - Вышестеблиевская. Реализация данного проекта в комплексе с другими инвестпроектами по развитию подходов к портам Азово-Черноморского побережья позволит снять дефицит пропускной способности по направлению к портам Юга России, обеспечив перевозку грузов в объеме, который, по оценкам Института экономики развития транспорта, может достигнуть к 2025 году порядка 130 млн т", - сказали в пресс-службе.

Сейчас на участке Старотитаровка - Вышестеблиевская уложено 4,9 км пути из запланированных 7,1 км в 2019 году, а готовность земляного полотна составляет 87%.

"В настоящее время на участках Разъезд 9 км - Киевская, Киевская - Варениковская, Юровский - Гостагаевская и Гостагаевская - Анапа выполняются работы по регулировке контактной подвески. На перегоне Варениковская - Юровский работы выполнены на 80%. Строительно-монтажные работы по устройству контактной сети на участке Разъезд 9 км - Юровский - Анапа и ст. Анапа выполнены на 95%. Строительная готовность подстанций Чекон, Киевская, Гостагаевская составляет 30%, 35% и 20% соответственно", - уточнили в пресс-службе.

Северо-Кавказская железная дорога является филиалом ОАО "РЖД", пролегает по территории Юга и Кавказа России. Управление дороги находится в Ростове-на-Дону.