Модернизация ВПП аэропорта Махачкалы необходима для приема грузовых Boeing-747 из Ирана

МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Иран намерен использовать Boeing-747 ("Боинг-747") для транспортировки из Дагестана грузов, в частности живых баранов, однако взлетно-посадочная полоса аэропорта в Махачкале не способна принимать эти самолеты. Об этом сегодня журналистам сказал гендиректор аэропорта Арсен Пирмагомедов.

"Иранцы хотят возить баранину на Boeing-747, полоса не позволяет", - сказал он.

Как пояснила ТАСС помощник гендиректора махачкалинского аэропорта Камила Гамзатова, на большие транспортные широкофюзеляжные самолеты Boeing-747 возможно загружать большие клетки с живыми баранами. "Потому что Иран хочет в живом весе возить баранину, [для этого нужны] Boeing-747 либо подобные по размеру борта. У нас есть ограничения по приему широкофюзеляжных транспортных самолетов, поскольку у взлетной-посадочной полосы допуска нет к ним", - сказал она.

По словам Гамзатовой, перевозить живых баранов на самолетах быстрее, чем на морских судах. Она добавила, что в Махачкале планируется строительство транспортно-логистического центра.

Для приема таких судов, сообщили в аэропорту, необходима новая ВПП - более длинная и широкая. "Прорабатывается возможность проектирования такой взлетно-посадочной полосы", - добавила Гамзатова.