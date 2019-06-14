В Госдуме назвали налог на углерод ударом по базовым отраслям экономики и карманам россиян

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Углеродный налог в случае его введения в РФ резко негативно скажется на ключевых отраслях экономики и финансовом благосостоянии россиян. Так председатель думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) прокомментировал предложение, озвученное главой Роснано Анатолием Чубайсом.

"Это удар по базовым отраслям российской экономики. В нашей стране почти две трети парниковых газов эмитируют предприятия энергетики и топливных отраслей. Введение для них углеродного сбора обязательно и неизбежно приведет к росту цен на бензин, тепло, электричество, а значит, к росту тарифов, к разгону цен во всей стране, что ударит по карману простых людей", - сказал Харитонов ТАСС в пятницу. Он добавил, что эмитентом парниковых газов являются и почти все отрасли промышленности, металлургии, химии, тяжелого машиностроения, лесопереработки, а также транспорт.

По словам главы комитета, Россия по итогам конференции по климату в Париже в 2015 году взяла на себя "спокойные и сбалансированные обязательства - ограничить выбросы парниковых газов к 2030 году на уровне 70-75% от показателей выбросов 1990-х годов при условии максимально возможного учета поглощающей способности лесов". Харитонов уверен, что Россия перевыполнит поставленную задачу, поскольку уже снизила выбросы по сравнению с 1990 годом намного больше любой другой страны.

Депутат призвал учитывать и тот факт, что порядка 20% мирового леса составляют леса России, являющиеся одним из основных поглотителей углекислого газа в мире. "Площади леса России равны лесам Канады, США, Австралии, Швеции и Финляндии вместе взятых. Почему мы это не учитываем?" - подчеркнул он.

Харитонов предположил, что "одним из немногих выгодоприобретателей от борьбы с изменением климата" может стать Роснано, которая реализует проекты в области использования энергии ветра и солнца.

Как заявил ранее в кулуарах ПМЭФ председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, в России необходимо ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы. По его словам, согласно плану действий правительства по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система госучета объемов выбросов. Сейчас в ЕС действует правило для импортируемых товаров, при производстве которых выбросы углекислого газа превышали определенные нормы - они облагаются дополнительным налогом.