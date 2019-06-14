{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Силуанов надеется, что снижение ключевой ставки ЦБ будет не последним в этом году

Первый вице-премьер позитивно оценивает снижение ключевой ставки

МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов позитивно оценивает снижение ключевой ставки ЦБ и надеется на дальнейшее понижение ставки в этом году.

"Мы очень положительно оцениваем решение Центрального банка. Надеемся, что это не последнее такое решение в текущем году", - сказал Силуанов журналистам.

"Мы всегда ждем снижения ключевой ставки, потому что это влияет на стоимость кредитных ресурсов. Снижение ключевой ставки всегда дает возможность надеяться, что и темпы роста экономики будут стимулироваться", - подчеркнул он.

В пятницу ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%.

Теги
Россия
Силуанов: малый и средний бизнес может получить доступ к проектному финансированию
Первый вице-премьер предложил усилить это направление работы
Читать полностью