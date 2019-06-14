"Ростелеком" ждет летом решения о поставке планшетов на ОС "Аврора" для переписи населения

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" ожидает, что правительство РФ летом примет решение о поставке планшетов на отечественной операционной системе "Аврора" (ранее она носила рабочее название Sailfish) для проведения переписи населения в 2020 году. Об этом сказал журналистам по итогам годового собрания акционеров глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Мы надеемся, что [решение по этому вопросу будет принято] летом. Мы прошли принципиальные обсуждения в правительстве и с Минэкономразвития прошли. Формально еще пока решения нет, не оформлено, но мы уже работаем [по этому направлению]", - сказал он.

Также Осеевский пояснил, что он рассчитывает, что компания выступит единственным исполнителем и будем отвечать целиком за всю инфраструктуру. "Это все устройства, программное обеспечение. Мы идем по пути комплексных решений, решений под ключ и видим, что есть большой запрос со стороны государства и со стороны крупных компаний", - пояснил глава компании.

В марте Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ" заявлял, что "Ростелеком" может поставить Росстату несколько сотен тысяч устройств на ОС "Аврора" для проведения переписи населения в 2020 году. До этого "Ростелеком" объявил прием заявок на поставку 100 тыс. смартфонов с предустановленной операционной системой "Аврора", соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 3,7 млрд рублей. Согласно документации, смартфоны предназначены для чиновников федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, муниципальных организаций, бюджетных учреждений и компаний с государственным участием.