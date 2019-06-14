Товарооборот Татарстана и Китая в 2018 году вырос на 10%

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Рост внешнеторгового оборота между Татарстаном и Китаем составил 10%, по итогам 2018 года показатель оценивается в $630 млн. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова, комментируя предстоящую поездку главы региона Рустама Минниханова в Харбин на VI Российско-китайское Экспо.

"Динамика и системность в контактах [между Китаем и Татарстаном] способствует стабильному росту внешнеторгового оборота, по итогам 2018 года он составил $630 млн, это плюс 10% к показателю 2017 года", - сказала Галимова.

По ее словам, Китай на сегодняшний день является одним из ключевых партнеров региона. Серьезным шагом к развитию сотрудничества стало открытие в прошлом году в Казани генконсульства Китая. Также в Пекине работает торгово-экономическое представительство республики, отметила она.

"За последние восемь лет совершено порядка 40 встречных визитов делегаций на высшем уровне. Подписано 14 соглашений с провинциями и муниципалитетами, готовятся к подписанию еще два", - сказала Галимова.

Китайская сторона реализует в Татарстане преимущественно крупные проекты, такие как строительство завода "Аммоний" (Менделеевский муниципальный район), завода холодильников корпорации Haier.

Татарстан на VI Российско-китайском Экспо

Ближайший визит официальной делегации Татарстана во главе с Миннихановым запланирован на 17 июня, в планах - участие в VI Российско-китайском Экспо. В Харбине (провинция Хэйлунцзян) пройдут дни культуры и экономики региона и презентация экономического потенциала республики инвесторам из КНР.

"По-прежнему актуально развитие сотрудничества в части расширения поставок в КНР продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей; сфера высоких технологий, локализация производств китайских компаний на площадях особой экономической зоны "Алабуга", территорий опережающего социально-экономического развития; производство фармацевтических препаратов и, конечно, туризм", - сказала Галимова.

На 17 июня у Минниханова запланирована встреча с губернатором провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао. Почти год назад он посещал Казань, тогда стороны подписали соглашение о межрегиональном сотрудничестве. Предполагается, что в ходе ответного визита они подпишут план мероприятий к данному соглашению по наиболее перспективным направлениям.

Планируется, что Минниханов также посетит ряд местных компаний с целью налаживания сотрудничества, осмотрит выставку татарстанских художников и побывает на концерте мастеров искусств республики в исполнении Государственного симфонического оркестра Татарстана.