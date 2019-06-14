Убытки тайваньской компании от инцидента с танкером Front Altair оцениваются в $254 тыс.

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 июня. /ТАСС/. Убытки тайваньской энергетической компании CPC Corporation в результате предполагаемой атаки на зафрахтованный ею нефтяной танкер Front Altair в Оманском заливе оцениваются в $254 тыс. Об этом сообщил в четверг заместитель главы корпорации Цю Цзяшоу.

"Закупочная цена партии нефтехимического сырья составила $34 млн. Груз был полностью застрахован, но я оцениваю ущерб компании в 8 млн тайваньских долларов ($254 тыс.)", - отметил бизнесмен.

Он уточнил, что танкер перевозил 75 тыс. тонн тяжелого бензина, при этом инцидент "практически не повлияет на снабжение на рынке топлива на Тайване".

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, в которой были россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.

Команда Kokuka Courageous уже вернулась на борт судна, которое сейчас буксируют в ОАЭ. Front Altair пока дрейфует в заливе. По данным компании Frontline, которой принадлежит Front Altair, сейчас экипаж танкера находится на пути в порт Бендер-Аббас в Иране.

США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.