Инвесторы из России и других стран приняли участие в форуме в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Инвесторы из России, ряда центральноазиатских и европейских стран прибыли на Международный инвестиционный форум, который состоялся в пятницу в Кулябе Хатлонкой области Таджикистана. Форум "Куляб - 2019" был организован в здании государственного университета имени А. Рудаки, о чем сообщило информационное агентство "Ховар".

"В нем [форуме] приняли участие свыше 20 иностранных инвесторов из Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, Китая, европейских и других государств, а также отечественные предприниматели", - говорится в сообщении. На мероприятие собрались свыше 500 участников.

Выставка товаров местных производителей - от строительных материалов до сельскохозяйственной продукции - расположилась у входа в университет. Ремесленники продемонстрировали изделия ручной работы - гончарные и деревянные принадлежности, домашний текстиль с национальной вышивкой, предметы обихода и ювелирные украшения из бисера и серебра.

Презентации отраслевых ведомств, опытных предпринимателей, партнеров по развитию и экспертов позволили участникам форума получить широкое представление о реальном секторе экономики и инвестиционном опыте Хатлонской области, перспективах взаимовыгодного сотрудничества на уровне отдельных предприятий в различных секторах. Так, созданные в регионе свободные экономические зоны "Пяндж" и "Дангара" уже много лет успешно развиваются и осваивают прямые иностранные инвестиции.

Заместитель председателя Хатлонской области Раджабов Раджабали провел презентацию на тему индустриализации экономики Таджикистана, исполнительный директор Исламской Корпорации по развитию частного сектора Айман Амин Седжини рассказал участникам об исламском финансировании в качестве альтернативного варианта развития частного сектора. Дилшод Джураев, генеральный директор Центра создания и развития предпринимательства, ознакомил гостей форума с возможностями развития предпринимательства и стартапов в регионе.

Темы для обсуждения

На форуме обсуждались пути совершенствования государственной политики в сфере инвестиций и предпринимательства, возможности развития экспорта и переработки сельскохозяйственной продукции с использованием современных технологий. Гостям форума была представлена информация о культурно-исторических объектах Кулябской зоны, в связи с чем зашла речь и о привлечении инвестиций в туристический сектор.

По мнению организаторов, данный форум представил участникам инвестиционные возможности Хатлонской области, перспективы развития процесса импортозамещения и увеличения экспортного потенциала. В рамках форума были проведены отдельные встречи в формате В2В (business to business, бизнес для бизнеса) между компаниями и инвесторами для установления деловых отношений, где потенциальные партнеры по бизнесу могли более подробно обсудить перспективы сотрудничества.

Организаторами инвестиционного форума "Куляб - 2019" выступили государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана, министерства сельского хозяйства и экономического развития и торговли страны, исполнительная власть Хатлонской области, международные организации и партнеры по развитию.