Акимов: регионы России нацелены на реализацию совместных проектов с КНР в сфере энергетики

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Российские регионы заинтересованы в реализации совместных проектов с китайскими партнерами в сфере электроэнергетики, добывающей промышленности, а также логистике и транспортной отрасли. Об этом в субботу на пленарном заседании второго Форума межрегионального сотрудничества РФ и КНР на полях VI ЭКСПО в Харбине заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Наиболее актуальной задачей [развития межрегионального сотрудничества РФ и КНР] является дальнейшее расширение инвестиционного сотрудничества", - сказал Акимов. "Российские регионы готовы предложить китайским партнерам совместную реализацию проектов по электроэнергетике, добывающей промышленности, транспорту, логистике", - указал заместитель председателя правительства РФ.

Он также отметил, что "взаимодействие между регионами двух стран набирает обороты". "Этому способствует, конечно, и географическая близость России и Китая, наличие протяженной общей границы и, безусловно, тесные культурные и исторические связи наших народов, тесные традиции дружбы", - резюмировал Акимов.

Экспорт в Китай

По словам Акимова, регионы России готовы нарастить экспорт в Китай сельскохозяйственной продукции, авиационных двигателей, а также электрооборудования, товаров для атомной отрасли, руд и железных концентратов.

"Российские регионы готовы увеличить экспорт в Китайскую Народную Республику энергетических ресурсов, руд и железных концентратов, электрооборудования, авиационных двигателей, товаров для атомной отрасли, химической промышленности и, конечно, продукции сельского хозяйства", - сказал Акимов.

Он также отметил, что "сотрудничество России и Китая в области авиастроения, телекоммуникаций и других высокотехнологичных процессов в среднесрочной перспективе при благоприятных условиях выйдет на первый план".

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году увеличился на 27,1%, превысив $107 млрд. Объем экспорта из КНР в РФ за 12 месяцев прошлого года увеличился на 12% и превысил $47,97 млрд, импорт российских товаров и услуг в Китай вырос на 42,7% - до $59,08 млрд.

Развитие транспортной инфраструктуры

Совершенствование транспортной инфраструктуры является приоритетным направлением сотрудничества России и Китая, добавил Акимов. По его словам, страны должны вместе работать над развитием международных транзитных транспортных коридоров и железнодорожных магистралей.

"Приоритетным направлением совместной деятельности [регионов России и Китая] является совершенствование транспортной инфраструктуры", - сказал Акимов. "Модернизация и увеличение пропускной способности железнодорожных магистралей, развитие международных транзитных транспортных коридоров, морских портов позволит китайской стороне не только участвовать в коммерчески эффективных проектах, но и обеспечит доступ грузоотправителей из Китая к альтернативным транспортным маршрутам через Россию", - указал вице-премьер.

Он также отметил, что российская сторона очень заинтересована в сотрудничестве с китайскими регионами. Вице-премьер напомнил, что на сегодняшний день между субъектами РФ и провинциями КНР заключено почти 100 соглашений, меморандумов и протоколов о намерениях по разным направлениям, в том числе в сфере транспорта.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. Церемония открытия деловой программы мероприятия состоялась в пятницу, в ней приняли участие вице-премьер РФ Максим Акимов и заместитель председателя КНР Ван Цишань. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов РФ.