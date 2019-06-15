Товарооборот Иркутской области и Китая по итогам 2018 года вырос на 19%

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Рост товарооборота между Иркутской областью и Китаем по итогам 2018 года составил 19% - до $4,6 млрд. Об этом в субботу на пленарном заседании 2-го Форума межрегионального сотрудничества РФ и КНР на полях VI Экспо в Харбине заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Китайская Народная Республика уже почти 20 лет является для нас основным партнером по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству и культурному сотрудничеству. Товарооборот Иркутской области с Китаем по итогам прошлого года превысил $4,6 млрд и вырос почти на 19% при нашем общем товарообороте $10 млрд. Наряду с продукцией лесопромышленного комплекса, нефтепродуктами, алюминием в структуре нашего экспорта в Китай уверенную позицию занимают продукты питания", - сказал он.

По словам губернатора, с участием китайского капитала на территории Иркутской области реализуются и планируются к реализации несколько инвестиционных проектов, в числе которых создание современного лесоперерабатывающего комплекса, проект по освоению редкоземельных металлов. "Мы также заинтересованы в активизации межбанковских связей, способствующих расширению взаимодействия между центральным и коммерческими банками двух стран. Уже есть пример успешного взаимодействия банка Харбина с банком "Солидарность", - добавил он.

Левченко также отметил рост турпотока в регион из Китая - по итогам 2018 года Иркутскую область посетили 176 тыс. туристов из Китая.

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.