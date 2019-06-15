Посол РФ в КНР: потенциал торговли малого и среднего бизнеса двух стран неисчерпаем

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Вклад малого и среднего бизнеса в двусторонний торговый оборот России и Китая пока незначителен, несмотря на его огромный потенциал. Об этом в субботу на пятом Российско-китайском форуме малого и среднего бизнеса в Харбине заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"В прошлом году поставлен рекорд объема торговли России и КНР - он вырос до $108 млрд", - сказал Денисов. "Вместе с тем вклад малого и среднего бизнеса в двусторонний товарооборот и инвестиционную кооперацию остается по всем меркам незначительным, скромным, при том, что потенциал сотрудничества на этом треке поистине огромный, можно сказать неисчерпаемый", - подчеркнул он.

Посол отметил, что, "если не брать в расчет энергетику, то именно компании среднего уровня из регионов КНР являются наиболее активными и перспективными инвесторами на уровне субъектов Российской Федерации". "Именно эти компании являются покупателями российских продуктов питания, древесины, угля, морепродуктов и других товаров. В России производителями такой продукции являются отнюдь не крупные госкорпорации ", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

"Убежден, что нам необходимо ориентироваться на сотрудничестве на региональном уровне", - резюмировал Денисов.

Пятый Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса состоялся в субботу на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). С российской стороны в нем приняли участие замминистра экономического развития России Петр Засельский, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, посол РФ в КНР Андрей Денисов, и другие члены делегации.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.