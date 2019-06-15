Эксперт: РФ и Китай могут сотрудничать в сфере молодежного и женского предпринимательства

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Российское бизнес-объединение "Опора России" готово содействовать в налаживании бизнес-контактов Росси и Китая и считает одними из перспективных сфер сотрудничества двух стран молодежное и женское предпринимательство. Такое мнение выразил в субботу президент "Опоры России" Александр Калинин, выступая на пленарном заседании V российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.

"У нас есть новые проекты, которые, безусловно, заинтересуют и наших китайских коллег. Мы активно работаем над развитием женского предпринимательства в нашей стране, потому что именно в числе женщин мы видим огромный творческий потенциал для создания новых производств, предприятий", - сказал он.

Калинин добавил, что также перспективным направлением сотрудничества России и Китая является молодежное предпринимательство. "Молодежное предпринимательство находится в фокусе нашего внимания, потому что, если молодежь не придет в малый бизнес, то малого бизнеса не будет. И я думаю, абсолютно те же самые задачи и у наших китайских друзей и партнеров. Поэтому мы готовы и в сфере женского предпринимательства, и молодежного предпринимательства объединять наши усилия", - сказал он.

VI российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.