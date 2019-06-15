СМИ: США продлили разрешение Ираку на импорт энергоносителей из Ирана

ТАСС, 15 июня. Соединенные Штаты продлили трехмесячное разрешение Ираку на импорт иранского газа и электричества в обход американских санкций. Об этом сообщила в субботу газета The Daily Star. По ее информации, Багдад крайне нуждается в жаркий летний период в иранских энергоносителях, когда потребление электричества в стране резко возрастает.

Ежедневно из Ирана по трубопроводу поставляется 28 млн куб. м газа, предназначенных для иракских теплоэлектростанций. Кроме того, Ирак напрямую импортирует 1300 МВт иранской электроэнергии.

Хроническая нехватка электроэнергии нередко оставляет горожан без электричества на 20 часов в сутки. В прошлом году перебои в электроснабжении стали главной причиной массовых протестов в южных районах страны.

Как отмечает издание, продление Вашингтоном на 90 дней исключительного права Ирака на импорт иранских энергоносителей на этот раз вызвало острую дискуссию между Вашингтоном и Багдадом на фоне кризиса в зоне Персидского залива. Однако администрация президента Дональда Трампа была вынуждена вновь пойти на уступки правительству Ирака, который остается одним из основных партнеров США на Ближнем Востоке.