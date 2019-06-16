Власти Хайнаня предоставили $1,79 млрд для модернизации общественной инфраструктуры

ХАЙКОУ /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Администрация острова Хайнань на юге Китая предоставит 12,35 млрд юаней ($1,79 млрд) для модернизации местной общественной инфраструктуры, в том числе объектов недвижимости и транспорта. Как сообщила газета "Хайнань жибао", финансирование будет осуществляться за счет выпуска государственных долговых обязательств.

Данные меры были предприняты в соответствии с программой формирования экспериментальной зоны свободной торговли на территории провинции. Одна из параллельных задач - вовлечь малый бизнес в процесс повышения благосостояния тропического острова, а также приобщить население к новым финансовым продуктам. Ожидается, что благодаря оптимизации инфраструктуры будет сделан еще один важный шаг к поставленной цели - превратить остров в престижный аналог таких развитых островных территорий, как южнокорейский Чеджудо и даже Сингапур.

Среди проектов, которые будут финансироваться за счет только что выпущенных гособлигаций - защита экологии наименее обеспеченных районов Хайнаня, строительство платных автодорог, культурное облагораживание местных деревень.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти КНР намерены активно вовлечь Хайнань в процессы глобализации, привлечь к нему повышенное внимание иностранных инвесторов. К 2050 году остров, по замыслу властей, должен превратиться в уникальный международный кластер с передовой экономикой, развитым туризмом, передовым научно-техническим и финансовым потенциалом, современной медициной. Здесь будут расположены филиалы лучших университетов и мощнейших корпораций мира.

Уже к 2025 году китайское правительство собирается сформировать на Хайнане "международный центр туризма и потребления". Для этого на "Восточных Гавайях" с их неповторимыми природными пейзажами, густыми тропическими лесами и великолепным климатом создается развитая сеть гостиниц, прекрасно гармонирующих с белоснежными пляжами, которые тянутся вдоль береговой линии протяженностью свыше 1,9 тыс. км. Ожидается, что сочетание экзотической природы субтропиков с современной экологичной и удобной инфраструктурой обеспечит обильный приток гостей из самых отдаленных точек мира.