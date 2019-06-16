Медведев проведет заседание комиссии по иностранным инвестициям

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьеры Максим Акимов, Юрий Борисов, Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин, министр обороны Сергей Шойгу, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Основные задачи комиссии - предварительное согласование сделок, влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, а также согласование установления контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, или отказ в данных согласованиях. За более 10 лет работы комиссия рассмотрела свыше двух сотен обращений инвесторов, в подавляющем большинстве случаев с положительным результатом. Медведев неоднократно подчеркивал, что, несмотря на международную ситуацию, Москва по-прежнему открыта для сотрудничества с теми, кто готов продвигать свои проекты в России.

На днях правительство РФ приняло постановление, согласно которому иностранных инвесторов будут оповещать о вынесении на правкомиссию сделок, касающихся крупных российских компаний, до того, как сделки будут совершены. Принятое постановление направлено на обеспечение прав иностранных инвесторов. Председатель правкомиссии может вынести на ее рассмотрение любую сделку иностранного инвестора в отношении любого российского общества.