Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.

"Выявленные... многочисленные нарушения порядка заключения договоров аренды федеральных земельных участков, в том числе порядка расчета размера арендной платы, и [факты] ненадлежащей защиты имущественных интересов Российской Федерации не позволяют признать деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения земельных участков, находящихся в федеральной собственности, эффективной", - написано в документе.

В частности, в нем отмечается, что Росимущество в подавляющем большинстве случаев сдавало федеральную землю в аренду без проведения торгов. "Отмечается низкий уровень вовлечения Росимуществом федеральных земельных участков в арендные отношения путем проведения конкурентных процедур: из более 1,7 тыс. договоров аренды почти 2,4 тыс. земельных участков общей площадью более 17 тыс. га, заключенных девятью проверенными территориальными управлениями в 2017 году и первом полугодии 2018 года, по результатам торгов заключены только 39 договоров (2,2%) в отношении земельных участков общей площадью более 1,8 тыс. га, или 10,7% площади всех вовлеченных в аренду земель", - говорится в отчете.

Счетная палата также зафиксировала случаи, когда независимые оценщики занижали рыночную стоимость федеральных земель и сумму арендной платы. Кроме того, контрольный орган отмечает непрозрачность и сложность формирования ставки по арендной плате.

Ранее Счетная палата предложила разработать критерии для оценки целесообразности оборота федеральных земель и единую нормативную базу, регулирующую вовлечение земель в хозяйственный оборот и установление арендной платы для всех уровней власти.