Кожемяко предложил китайским компаниям присоединиться к реконструкции порта Славянка

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе поездки в КНР предложил властям Китая порекомендовать инвесторов для участия в реконструкции порта Славянка, которая сейчас реализуется как российско-корейский проект. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморья.

Славянка входит в международный транспортный коридор (МТК) "Приморье-2" - один из двух транспортных коридоров между Китаем и российским Дальним Востоком, которые дают северо-восточным провинциям КНР кратчайший выход к морю, Японии, Южной Корее и другим странам региона через Приморский край. Планируется, что потенциальный объем грузовой базы МТК "Приморье-2" к 2030 году составит 23 млн т зерновых (пшеница, соя, рис) и 15 млн т контейнерных грузов.

"Для подготовки портовой инфраструктуры, которая позволит осуществлять транзит грузов по МТК, в настоящее время завершается разработка технико-экономического обоснования проекта нового глубоководного порта в бухте Славянка на искусственном земельном участке. В рамках предстоящих работ глава Приморья запросил китайскую сторону рекомендовать инвесторов для строительства порта, а также автомобильной дороги от порта Славянка до автомобильного пункта пропуска "Краскино", - говорится в сообщении.

По данным властей региона, Китай является для Приморского края одной из основных стран-инвесторов. В настоящее время на территории края функционируют более 200 предприятий с инвестициями КНР.

Проект реконструкции порта Славянка разрабатывается в рамках меморандума о взаимопонимании, заключенного в октябре 2018 года между корейской компанией Hyundai Engineering & Construction и российской логистической компанией "Беркут". Как заявила в июне заместитель директора департамента инфраструктурных проектов Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Светлана Утяшева, окончательный вариант технико-экономического обоснования (ТЭО) модернизации порта Славянка в Приморском крае будет представлен к Восточному экономическому форуму в 2019 году для детального обсуждения.