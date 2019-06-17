Китай рассматривает усиление контроля над экспортом редкоземельных металлов

ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Китая изучает возможность усиления контроля над экспортом редкоземельных металлов, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Государственного комитета по развитию и реформе (ГКРР) КНР Мэн Вэй.

"ГКРР провел три совещания. Их целью было рационализировать структуру редкоземельной промышленности и ускорить развитие сектора. Также обсуждались внедрение передовых технологий, защита ресурсов и упорядочивание производства", - сказал он. "В ходе совещаний также обсуждалось усиление контроля над экспортом редкоземельных металлов и надзорных мер, а также создание механизма отслеживания цепочек сделок и надзора над экспортом", - подчеркнул Мэн Вэй.

"Некоторые страны не считаются с правилами мировой торговли и подрывают глобальные производственные цепочки. Мы выступаем против этого", - указал он. "Китай также решительно против использования какими-либо предприятиями продукции из китайских редкоземельных ресурсов для оказания давления на развитие КНР", - отметил представитель ведомства.

Китай - абсолютный мировой лидер по добыче редкоземельных металлов, имеющих важнейшее значение для современной промышленности. Доля КНР в мировом производстве редкоземельных металлов составляет около 70%. С 2010 года Китай начал ограничивать их экспорт. Добыча редкоземельных металлов иностранными компаниями в КНР запрещена: соответствующими лицензиями правительства обладают только шесть китайских компаний, при этом власти устанавливают квоту на производство.

В ходе торговой войны правительство Китая ввело пошлины в 25% на экспорт редкоземельных металлов в США, а государственные СМИ сообщили, что власти рассматривают возможность полного запрета поставок на американский рынок.

Редкоземельные металлы - группа из 17 элементов, востребованных в высокотехнологичных отраслях. В группу входят лантаноиды (гадолиний, гольмий, диспрозий, европий, иттербий, лютеций, неодим, празеодим, прометий, самарий, тербий, тулий, церий, эрбий), а также скандий, иттрий и лантан.