Татарстан и Хэйлунцзян подписали соглашение о сотрудничестве на полях "Экспо" в Харбине

ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Республика Татарстан и китайская провинция Хэйлунцзян подписали соглашение о сотрудничестве на полях российско-китайской "Экспо" в Харбине. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава Татарстана Рустам Минниханов в кулуарах выставки.

"Было подписано соглашение сегодня, мы уже конкретизировали, расписали, по каким направлениям и как будем двигаться. Одно из таких направлений - [сотрудничество] нового района Харбина и нашего проекта "Иннополис". Я думаю, что в рамках сегодняшнего бизнес-форума, работы на площадках "Экспо" мы найдем очень много предложений", - сказал он.

Глава республики пояснил, что предполагается сотрудничество в нефтехимии, машиностроении, сельском хозяйстве. Всего будет сформировано шесть дорожных карт. "Я попросил, чтобы мы в образовательных программах расширили, по авиационным рейсам есть уже конкретные представители "Уральских авиалиний", которые готовы эту работу начать. И современные новые направления - цифровые технологии, культурный обмен", - добавил глава Татарстана, уточнив, что работа Казани будет идти не только с провинцией Хэйлунцзян, но и с другими регионами Китая.

VI Российская-китайская "Экспо" под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на "Экспо" представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.