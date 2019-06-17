На Камчатке с 1 июля тарифы на отопление и ГВС снизятся на 8%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июня. /ТАСС/. Тарифы на отопление и горячую воду с 1 июля снизятся на 8% в самых густонаселенных районах Камчатки, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Камчатского края.

"В Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Мильковском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах тарифы на эти коммунальные услуги снизятся на 8% с 1 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость одной гигакалории снизится с 4,25 тыс. рублей до 3,9 тыс. рублей (на 8,2%). Примерно настолько же снизится тариф на горячее водоснабжение. "Разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения компенсируются из бюджета Камчатского края. На субсидирование тарифов на горячее водоснабжение и отопление в этом году из краевого бюджета выделяется порядка 7 млрд рублей, на электроснабжение - 3,3 млрд рублей", - пояснили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

В квитанциях жителей Камчатки на услуги отопления и горячего водоснабжения приходится до 80% от суммы выставленного счета. За эти услуги семья, проживающая в средней двухкомнатной квартире в Петропавловске-Камчатском, платит около 10 тыс. рублей в месяц. Высокие тарифы связаны с необходимостью доставлять топливо для котельных из других регионов, а также высокой ценой на газ для ТЭЦ Петропавловска-Камчатского.

"Стоимость электрической энергии для жителей края осталась на прежнем уровне - 4,68 руб./кВтч. Для того, чтобы сохранить этот тариф, служба провела большую совместную работу с ФАС России, приказом которой предельный минимальный уровень этого тарифа для населения был установлен в размере 4,76 руб./кВтч", - отметили в краевом правительстве.