Минниханов: товарооборот Татарстана с Китаем составил $630 млн в 2018 году

ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Товарооборот между Республикой Татарстан и Китайской Народной Республикой по итогам 2018 года составил $630 млн, сообщил в понедельник президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на деловом форуме "Республика Татарстан - провинция Хэйлунцзян" в рамках VI российско-китайской "Экспо".

"Подписаны и реализуются соглашения с рядом китайских провинций, компаний, вузов, в прошлом году в ходе визита в Республику Татарстан господина Вана Вэньтао было подписано соглашение о сотрудничестве с вашей провинцией [провинцией Хэйлунцзян], и мы видим динамику роста товарооборота. Между Республикой Татарстан и Китаем товарооборот по прошлому году составил $630 млн", - сказал он.

Минниханов отметил, что власти Татарстана готовы расширять сотрудничество с провинциями КНР, в том числе, предоставлять преференции китайским инвесторам в пяти территориях опережающего развития (ТОР) и двух особых экономических зонах, которые созданы на территории региона.

VI российско-китайская "Экспо" под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В 2019 году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на "Экспо" представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.