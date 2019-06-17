"Известия": ГОСТ на маркировку продуктов питания "Светофор" могут утвердить осенью

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. ГОСТ по цветовой маркировке продуктов (по типу "светофора") планируется принять в октябре. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

Проект маркировки продуктов питания "Светофор" является добровольной и был запущен по инициативе Роспотребнадзора 1 июля 2018 года. Красный цвет предназначен для продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жирных кислот, желтый - для продуктов со средним содержанием этих веществ, зеленый - с низким. Связан ли ГОСТ на трехцветную маркировку, разработку которого завершил ФИЦ НИИ питания и биотехнологии, с проектом Роспотребнадзора - не уточняется.

При этом ГОСТы в РФ не носят обязательный характер. Но производители опасаются, что в будущем маркировка может стать обязательной, пишет издание.

"Именно этот стандарт власти могут закрепить в подзаконных актах либо в техрегламенте на маркировку, что сделает его обязательным к исполнению", - приводит газета слова замглавы ФИЦ питания и биотехнологии Алексей Камбаров.

Однако пока о таких планах не сообщается.

Предполагается, что ГОСТ на цветовую маркировку будет действовать на территории стран, которые входят в Евразийский совет по стандартизации - России, Армении, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Требования стандарта не будут распространяться на сырье и продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик. Также трехцветную маркировку не планируется наносить на упаковки питьевой воды, пищевых добавок и специализированной продукции (например, лечебной), а также кондитерских изделий, сладких напитков и сыров. Что касается последних трех, в них содержится заведомо большое количество критически значимых веществ. Как пояснили в Роспотребнадзоре, это и так известно потребителю.