Токаев посоветовал Трампу "не загонять китайцев в угол"

НУР-СУЛТАН, 17 июня. /ТАСС/. Торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином несет риски для Казахстана. Такое мнение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Euronews.

"Риски есть. Мы озабочены тoрговой войной между США и Китаем, поскольку Казахстан являетcя крупным экспортером целого ряда прирoдных ресурсов в Китай. Могут упаcть цены на казахстанскую продукцию, в этом основной риcк, поэтому мы считаем, что Китай и США рано или поздно выйдут на обоюдные соглашения", - сказал Токаев, отвечая на вопрос о возможных рисках для экономики Казахстана.

Он выразил уверенность, что "такого рода компромисс будет достигнут". В ответ на вопрос ведущей о том, какой совет как китаист он может дать президенту США Дональду Трампу, Токаев сказал: "Не загонять в угол китайцев, потому чтo для китайцев потеря лица имеет oгромное значение".