Бензин в России за неделю подорожал на 10-11 копеек за литр

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России за период с 10 по 14 июня 2019 года выросли на 11 коп. и 10 коп. соответственно и составили 42,33 руб. и 45,5 руб. за один литр. Дизельное топливо в среднем стало дороже на 6 коп., и стоит 46,53 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

При этом в Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен на топливо заметно опередили динамику по другим регионам. Так, цены на Аи-92 выросли там на 74 коп., до 45,84 руб. за литр, Аи-95 подорожал на 67 коп., до 47,51 руб. за литр, а дизель вырос в цене на 55 коп., до 51,28 руб. за литр.

Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 47 тыс. 541 руб. за тонну, что на 243 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 168 руб., до 47 тыс. 787 руб. за тонну.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 51 тыс. 178 руб. за тонну, что на 818 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены поднялись на 257 руб., до 50 тыс. 499 руб. за тонну.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 42 руб. и составила 56 тыс. 816 руб.