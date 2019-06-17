Комитет Госдумы одобрил ко II чтению законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 18 июня.

Документ разработан для реализации озвученных в послании президента России целей. Он предполагает изменение порядка оказания помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит: на погашение займа из бюджета РФ планируется выделять по 450 тыс. рублей при рождении после 1 января третьего и последующих детей. Сумма выплаты будет освобождена от налогов. Законопроект инициирован представителями всех фракций Госдумы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Решение о выплате будет приниматься постановлением правительства. Для того, чтобы получить право на выплату по погашению ипотеки участникам необходимо предоставить документы в кредитную организацию, выдавшую ипотечный кредит. Вместе с заявлением и стандартными документами нужны свидетельства о рождении детей. При принятии положительного решения оператор программы - ДОМ.РФ - будет перечислять банку денежные средства для частичного погашения кредита заемщика за счет собственных средств, которые будут возмещаться за счет субсидии из бюджета.

Как сообщил глава комитет Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, ко второму чтению были подготовлены шесть поправок, все они были одобрены комитетом. Согласно поправкам, меры господдержки будут реализованы однократно в отношении одного жилищного ипотечного кредита. Они коснутся семей, в которых третий или последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. При этом в семье заявителя не будут учитываться дети, не являющиеся гражданами РФ, а также те, в отношении которых заявитель лишен родительских прав либо отменено усыновление.

Как заявила директор департамента финансовой политики Минфина Яна Пурескина, не имеет значение, воспитываются дети в одной семье или в разных. "Мы исходим из того, что нам неважно, кто заявитель - мать или отец, неважно, дети в браке одном или в трех - пяти. Важно, чтобы родитель, мать или отец, обратившийся за господдержкой, имел ипотечный жилищный кредит, и имел трех или более детей", - сказала она, пояснив, что, если отец не лишен родительских прав, он имеет право на получение этих средств, потому что квартира будет в его собственности и "все дети имеют право наследования".

С таким подходом не согласился первый зампред комитета по финрынку Игорь Дивинский, подчеркнув, что такая ситуация будет "загружать суды".