Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля понизится на $10,1

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июля 2019 года, согласно расчетам Минфина, снизится на $10,1 и составит $100,3 за тонну. Об этом говорится в материалах Минфина.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2019 года составила $66,66068 за баррель, или $486,6 за тонну.

Исходя из этих данных, пошлина на высоковязкую нефть уменьшится до $10 с $11. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до $30 за тонну, на темные - до $100,3.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне. Пошлина на кокс сократится до $6,5 с $7,1 за тонну.

Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до $30, прямогонного (нафта) - до $55,1 с $60,7 за тонну, добавили в Минфине.