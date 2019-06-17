Цена "борщевого набора" в мае выросла на 11,8 процентного пункта

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Годовой темп роста цен на овощи для "борщевого набора" в мае 2019 года вырос на 11,8 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в информационно-аналитических комментариях Банка России.

"Годовой темп прироста цен на овощи "борщевого набора" возрос по сравнению с апрелем на 11,8 процентного пункта", - говорится в отчете регулятора.

По данным ЦБ, в мае зафиксировано ускорение роста цен на плодоовощную продукцию на 3,6 п.п., до 9,7% в годовом исчислении. Согласно исследованию, это произошло за счет нехарактерного снижения цен на плодоовощную продукцию в мае 2018 года ввиду разовых факторов.

Тем не менее, учитывая прогноз урожая овощей летом 2019 года, устойчивого повышения темпа роста цен на плодоовощную продукцию Банк России не предвидит, однако отмечает возможные колебания инфляции под влиянием "специфических факторов со стороны предложения".

В исследовании также отмечается, что годовая продовольственная инфляция в мае 2019 года выросла на 0,5 п.п., до 6,4%. Согласно данным ЦБ, годовая инфляция в России на 10 июня 2019 года составила 5,0%. По прогнозу регулятора, в 2019 году инфляция будет находиться на уровне 4,2-4,7%.